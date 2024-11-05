Кентукки, США, 6 ноября, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Первые избирательные участки, на которых проходили президентские выборы в США, закрылись в штатах Индиана и Кентукки 5 ноября в 18:00 по местному времени (6 ноября в 02:00 мск).

Telemundo.com Президентские выборы в США

Основное голосование продлится в США ещё шесть часов. Последними закроются участки на Гавайях и Аляске.

Свои кандидатуры на пост главы государства выдвинули вице-президент США Камала Харрис (Демократическаая партия) и экс-глава Белого дома Дональд Трамп (Республиканская партия).

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября Трамп заявил, что ожидает большую победу по итогам выборов. Он призвал сторонников продолжать голосовать и не покидать избирательные участки до волеизъявления.

Трамп назвал свою нынешнюю кампанию лучшей из тех трёх, в которых он участвовал (также в 2016 и 2020 годах), и выразил уверенность, что его отрыв от Камалы Харрис будет значительным. При этом он выразил недовольство тем, что подсчёт голосов в США занимает много времени, и привёл в пример Францию, где результаты выборов объявляются, по словам Трампа, очень быстро.

5 ноября станет последним днём всенародного голосования, когда проголосовать смогут все 160 млн избирателей. Из них более 70 млн уже отдали свои голоса досрочно. Затем право голоса перейдёт к выборщикам от штатов.