Вашингтон, 6 ноября, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Дела у Республиканской партии на выборах идут очень хорошо. Об этом 5 ноября заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Республиканцы, дела у нас идут очень хорошо. Мы выигрываем по-крупному», — отметил политик в опубликованном в соцсети Truth Social видеообращении.

При этом многие избирательные участки в США ещё не закрыты и продолжают свою работу.

Как сообщало ИА Регнум, с большим отрывом в американских штатах Индиана и Кентукки лидирует Дональд Трамп. Так, после обработки менее 1% бюллетеней в штате Индиана у республиканца было 71,5% голосов, у его соперницы, представляющей Демократическую партию, Камалы Харрис — 26,7%. По подсчётам 2% голосов в штате Кентукки с 63,4% лидировал Трамп, у Харрис было 35,5%.

Камала Харрис обошла своего оппонента-республиканца Дональда Трампа и набрала наибольшее количество голосов по итогам выборов президента США на острове Гуам, который считается «пророческим» регионом для политологов и социологов. При этом результаты с острова в Тихом океане не учитываются на выборах.

В США 5 ноября в 18:00 по местному времени (6 ноября в 02:00 мск) закрылись первые избирательные участки в штатах Индиана и Кентукки. Последними закроются участки на Гавайях и Аляске.