США, 6 ноября, 2024, 03:44 — ИА Регнум. С большим отрывом в американских штатах Индиана и Кентукки лидирует кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Первые итоги подсчёта привело 5 ноября агентство Associated Press.

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Так, после обработки менее 1% бюллетеней в штате Индиана у Трампа 71,5% голосов, у его соперницы, представляющей Демократическую партию, Камалы Харрис — 26,7%.

По подсчётам 2% голосов в штате Кентукки с 63,4% лидирует Трамп, у Харрис — 35,5%.

Однако, по данным телеканала CNN, у Трампа в Кентукки насчитали 60,9%, у Харрис — 37,8%.

Как сообщало ИА Регнум, для победы на выборах президента США одному из кандидатов необходимо получить поддержку не менее 270 выборщиков. Согласно прогнозу, экс-глава Белого дома Дональд Трамп может объявить о победе на выборах досрочно, отметила телекомпания CBS. При этом не исключается, что Камала Харрис по мере подсчёта бюллетеней для досрочного голосования и присланных по почте может завладеть преимуществом.

Итоги президентских выборов в США не принципиальны для России, подчёркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.