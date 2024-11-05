Вашингтон, 6 ноября, 2024, 02:07 — ИА Регнум. В поисковой системе Google произошли ошибки, которые не показывали пользователям расположение избирательных участков для сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа. С соответствующим объяснением выступила 5 ноября корпорация на странице Google в X.

Phil Roeder Выборы в США

В Google пояснили, что панель с надписью «где голосовать» появляется в ответ на конкретные запросы. В случае с именем кандидата от демократов (Камала Харрис. — прим. ред.) кнопка среагировала, поскольку в Техасе есть округ под названием Харрис. Такая же картина наблюдается и по кандидату в вице-президенты США от республиканцев Джеймсу Дэвиду Вэнсу.

«То же самое происходит и со словом «Вэнс», потому что это также название округа. Очень немногие люди ищут участки для голосования таким образом», — отметили в компании, пообещав устранить неисправность.

В свою очередь американский бизнесмен Илон Маск поблагодарил Google за разъяснения.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября Маск обвинил Google в предвзятости текущих выборов в США. В качестве доказательств предприниматель приложил скриншоты своих поисков, которые не показывали ближайшие избирательные участки, где можно проголосовать за Дональда Трампа. При этом предоставлялась возможность найти избирательный участок, если речь шла о Камале Харрис, утверждал миллиардер.

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп 5 ноября заявил, что ожидает большую победу по итогам выборов. Он призвал сторонников продолжать голосовать и не покидать избирательные участки до волеизъявления.