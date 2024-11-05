Вашингтон, 6 ноября, 2024, 01:35 — ИА Регнум. Об ожидании «большой победы» по итогам проходящих в США выборов президента заявил 5 ноября кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Сегодня ночью нас ждёт большая победа», — отметил он в опубликованном в соцсети Truth Social видеообращении.

Также республиканец призвал сторонников продолжать голосовать и не покидать избирательные участки до волеизъявления.

Кроме того, Трамп заявил о «массовом мошенничестве» на выборах в колеблющемся штате Пенсильвания, однако подробности раскрывать не стал.

Как сообщало ИА Регнум, для победы на выборах президента США одному из кандидатов необходимо получить поддержку не менее 270 выборщиков. По прогнозу, Дональд Трамп может объявить о победе на выборах досрочно, отметила 5 ноября телекомпания CBS.

Американский миллиардер Илон Маск обвинил компанию Google в предвзятости и вмешательстве в выборы президента США. По его словам, поисковик блокирует запросы и не показывает пользователям ближайшие избирательные участки, где можно проголосовать за Дональда Трампа. При этом предоставляется возможность найти участок, если речь идёт о Камале Харрис.

Ранее Трамп заявил, что первым признает своё поражение на выборах, если они пройдут честно. На избирательном участке во Флориде он отметил, что процесс выборов в США устроен слишком сложно.