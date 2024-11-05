Вашингтон, 6 ноября, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Для победы на выборах президента США одному из кандидатов необходимо получить поддержку не менее 270 выборщиков. Согласно прогнозу, экс-глава Белого дома Дональд Трамп может объявить о победе на выборах досрочно, сообщила 5 ноября телекомпания CBS.

ИА Регнум Выборы в США

По данным источников, первые результаты в так называемых колеблющихся штатах, в частности в Пенсильвании, могут быть в пользу республиканца. В связи с этим Трамп может объявить о своей победе задолго до официальных итогов выборов. При этом не исключается, что кандидат от демократов, вице-президент США Камала Харрис по мере подсчёта бюллетеней для досрочного голосования и присланных по почте может завладеть преимуществом.

Советник Трампа Джейсон Миллер заявил CBS, что Трамп не станет досрочно объявлять о своей победе, пока не наберёт необходимые для этого 270 голосов выборщиков.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября в США началось голосование на выборах президента. Ключевое влияние на итоги окажут предпочтения избирателей в так называемых колеблющихся штатах — Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Кроме того, голосование началось в Алабаме, Иллинойсе, Индиане, Луизиане, Массачусетсе, Миссури, Флориде, Южной Каролине и некоторых других штатах, а также в столичном округе Колумбия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что итоги президентских выборов в США не принципиальны для России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала США преодолеть внутренний раскол в обществе вне зависимости от итогов выборов президента. Американцы буквально готовы нападать друг на друга только за то, что другой человек носит символику или агитирует за политика, которому верят и доверяют. Происходящее не является демократией или заданными самими же США стандартами, а самое чудовищное, что это делается в таких масштабах, отметила дипломат.