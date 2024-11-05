Москва, 5 ноября, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Преодолеть внутренний раскол в обществе вне зависимости от итогов выборов президента пожелала США официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат заявила 5 ноября в комментарии телеканалу RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Сейчас главная боль Америки как нации и народа — каким-то образом, в первую очередь сделать так, чтобы эти результаты приняло само американское общество, учитывая опыт прошлых выборов. И второе, каким бы этот итог ни был, очевидно, им придётся преодолевать внутренний эмоциональный раскол», — пояснила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что американцы буквально готовы нападать друг на друга, только за то, что другой человек носит символику или агитирует за политика, которому верят и доверяют. Происходящее не является демократией или заданными самими же США стандартами, а самое чудовищное, что это делается в таких масштабах, отметила спикер.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября Мария Захарова заявила, что власти США вновь завели старую шарманку о якобы имеющем место вмешательстве России в выборы. По её словам, эти утверждения Вашингтона не соответствуют действительности. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис так активно обвиняют друг друга во лжи, что другим странам тут уже «делать нечего», иронически добавила дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что итоги президентских выборов в США не принципиальны для России.

Выборы 47-го президента США стартовали в США 5 ноября. Избирательные участки открылись в большинстве штатов страны, пункты для голосования начали работу в 07:00 по времени Восточного побережья (15:00 мск). Голосование охватит всю страну с 14:00 по времени Восточного побережья (20:00 мск) и завершится после закрытия участков на Аляске 6 ноября в 01:00 (09:00 мск).