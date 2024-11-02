Вашингтон, 2 ноября, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Сотрудничество между американским бизнесменом и миллиардером Илоном Маском и кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом началось с одного сообщения в соцсети. Об этом 2 ноября пишет газета The New York Times.

Jen Golbeck / Globallookpress.com

Отмечается, что Маск, предварительно проконсультировавшись с политическими экспертами, выяснил, что Трамп мог одержать победу в штатах Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания благодаря поддержке избирателей, склонных голосовать досрочно.

Предприниматель немедленно обратился к Трампу, который в тот момент являлся предполагаемым кандидатом в президенты США от республиканцев, и порекомендовал ему прекратить критику досрочного голосования, поскольку это грозит политику репутационными потерями.

Трамп откликнулся на сообщение Маска в тот же день и разместил в своей соцсети Truth Social публикацию, где поддержал досрочное голосование как один из важных способов волеизъявления граждан.

С этого события и началось активное политическое сотрудничество между Трампом и Маском.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил американский предприниматель Илон Маск, власти США отомстят ему, если на предстоящих выборах кандидат от Республиканской партии Трамп проиграет.

19 октября Илон Маск предупредил, что в случае победы на президентских выборах вице-президента страны и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис Соединённые Штаты столкнутся с серьёзным ужесточением цензуры в СМИ. По его словам, ограничения будут вводиться под предлогом борьбы с недостоверной информацией.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от Демократической партии на них является вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую партию представляет экс-президент Дональд Трамп.