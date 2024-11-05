Москва, 5 ноября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Нецензурная лексика является «грехом», но это распространённая проблема, потому что «кто из нас без греха», заявил 5 ноября президент России Владимир Путин.

EPA/YURI KOCHETKOV/TASS

В ходе заседания член Совета при президенте по поддержке русского языка и других языков народов России заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева затронула вопрос борьбы с нецензурной лексикой, назвав её «мерзостью» и «анти-молитвой».

«Вы сказали, что мат — это анти-молитва. Ну да. Это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как известно, тот пусть первый бросит в него камень. Это, к сожалению, такой грех распространённый», — сказал Путин.

Для борьбы с матом необходимо повышать общую культуру, отметил президент.

Путин также заявил, что представители так называемых элит подчас используют мат, чтобы тем самым показать якобы существующую близость к простому народу. Но в действительности простой народ такую лексику не использовал, подчеркнул президент. Он отметил, что никогда не слышал мата ни от отца, ни от матери.

«Знаю, что и мои дедушка, и бабушка по обеим линиям, и по материнской, и по отцовской так же себя вели. Почему? А потому что для русского человека, а все русские люди были весьма верующими, православными людьми, для них это грех. Напоминаю, что в конце недели все шли на исповедь, и батюшке докладывали, что сделал, как нагрешил. И это известным образом дисциплинировало людей», — рассказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания совета президент также поручил подготовить проект основ государственной политики в языковой сфере. Кроме того, Путин поручил определить и закрепить требования к уровню владения русским языком для мигрантов.

Также глава государства поддержал идею разработки единых государственных учебников по русскому языку. Русский язык — одна из ключевых и фундаментальных ценностей страны, подчеркнул президент.