Москва, 5 ноября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху следует принести извинения за историю с алжирской боксёршей Иман Хелиф, принадлежность которой к мужскому полу подтвердили медики. Об этом президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв написал 5 ноября в Telegram-канале.

Global Look Press/Petter Arvidson/Keystone Press Agency

Он напомнил, что ранее IBA уже предоставляла информацию о мужчинах, которые выступали на Олимпиаде в Париже под видом женщин-спортсменок. Теперь опубликован медицинский отчёт, который подтвердил, что Хелиф — мужчина. Со стороны руководства МОК, включая Баха, должна последовать реакция, считает Кремлёв.

«Он должен встать на колени перед оскорблёнными девушками и всем боксёрским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь!» — призвал президент IBA.

По мнению Кремлёва, Бах руководствовался личными интересами и отверг здравый смысл, когда допустил боксёра-мужчину к женским соревнованиям.

Как сообщало ИА Регнум, медики подтвердили отсутствие у трансгендерной женщины Хелиф матки и яичников, но обнаружили семенники и микропенис. Кариотип спортсмена и уровень тестостерона соответствуют мужским нормам, которые значительно отличаются от женских. По информации французского издания Le Correspondant, Хелиф могла попасть на Олимпиаду с помощью члена МОК из Алжира Мустафы Беррафа.

В финале олимпийского турнира в весовой категории до 66 кг Хелиф победила китаянку Ян Лю со счётом 5:0 и получила золотую медаль.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Константин Цзю, комментируя победу Хелиф на Олимпиаде, предположил, что МОК окажется в центре скандала. Он подчеркнул, что «такие вещи надо пресекать на корню», в противном случае примеру Хелиф последуют другие спортсмены.