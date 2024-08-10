Париж, 10 августа, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Боксёрша-трансгендер из Алжира Иман Хелиф, провалившая гендерный тест, стала чемпионом летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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Иман Хелиф вышла в финал женского боксёрского турнира в категории до 66 кг и единогласным решением судей победила китаянку Ян Лю, которая получила серебро. Хелиф принесла Алжиру вторую золотую олимпийскую медаль после гимнастки Кайлии Немур.

Бронзовыми призёрами Олимпиады стали Чанчэм Суваннапхенг из Таиланда и Чэнь Ниэньчинь из Китайского Тайбэя (Тайвань).

Ранее ИА Регнум сообщало, что провалившая гендерный тест алжирская боксёрша-трансгендер Хелиф прошла в финал женского боксёрского турнира Олимпиады в Париже. В полуфинале она одержала победу над Чанчэм Суваннапхенг из Таиланда.

30 июля Международный олимпийский комитет допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже двух трансгендеров — Хелиф и Линь Юйтин из Китайского Тайбэя (Тайвань). По словам директора МОК по коммуникациям Марка Адамса, было установлено, что трансгендеры в данном случае являются женщинами. При этом, как уточняет The Guardian, обе спортсменки выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио, но во время чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели они провалили гендерный тест. По словам главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, спортсмены на мировом первенстве в Индии пытались выдать себя за женщин, однако по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы.

На Играх в Париже боксёрша из Италии Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф. Поединок продлился 46 секунд, затем итальянка бросила шлем на пол, закричав: «Это несправедливо!».

Сама алжирская боксёрша выступила с призывом и попросила людей воздержаться от травли. По её словам, это имеет серьёзные последствия и может уничтожить человека, его мысли, дух и разум.

Председатель Синодального отдела РПЦ Владимир Легойда прокомментировал ИА Регнум скандалы с трансгендерами в женском боксе. По его словам, любой христианин, конечно же, может осудить, занять активную позицию в обществе и политике и постараться ограничить влияние деструктива на себя, своих детей и близких.