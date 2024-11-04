Париж, 5 ноября, 2024, 00:04 — ИА Регнум. У представительницы Алжира Иман Хелиф, которая выиграла золото Олимпиады‑2024 в боксе, отсутствуют матка и яичники. Об этом говорится в медицинском отчёте боксёрши-трансгендера, опубликованном французским изданием Le Correspondant.

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По результатам МРТ-исследований выявили, что у Хелиф вместо матки и яичников в паховом канале были обнаружены гонады (семенники), а также наличие микропениса. Кариотип спортсменки (46, XY) и уровень тестостерона (14,7 нмоль/л) соответствуют мужским нормам, значительно отличающихся от женских показателей.

По данным Le Correspondant, попасть на Олимпиаду Хелиф могла с помощью члена МОК (Международный олимпийский комитет) из Алжира Мустафы Беррафа, который использовал свои связи для этого.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля МОК допустил до женских соревнований по боксу двух трансгендеров — Иман Хелиф и представительницу Китайского Тайбэя (Тайвань) Линь Юйтин. Директор по коммуникациям Марк Адамс заявил, что трансгендеры в данном случае являются женщинами.

В финале олимпийского турнира в весовой категории до 66 кг Хелиф победила китаянку Ян Лю со счётом 5:0. Это принесло спортсменке из Алжира золото Игр.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Константин Цзю прокомментировал победу алжирской боксёрши-трансгендера Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже, указав, что «на любой чемпионат мира это не поедет». Он допускал, что МОК может ожидать скандал. Примеру Хелиф последуют другие такие же спортсмены, которые захотят завоевать золото Олимпиады, пояснил Цзю.