Москва, 11 августа, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Константин Цзю прокомментировал победу алжирской боксёрши-трансгендера Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже, указав, что «на любой чемпионат мира это не поедет».

Павел Лисицын/РИА Новости

«Такие вещи надо пресекать на корню. К сожалению, МОК это не сделал. Думаю, что на любой чемпионат мира это не поедет. Правда восторжествует!» — заявил Цзю в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресс».

По его словам, теперь Международный олимпийский комитет может ожидать скандал. Он выразил мнение, что примеру Хелиф последуют другие такие же спортсмены, которые захотят завоевать золото Олимпиады.

В финале олимпийского турнира в весовой категории до 66 кг Хелиф победила китаянку Ян Лю со счётом 5:0. Это принесло спортсменки из Алжира золото Игр.

В конце июля МОК допустил до женских соревнований по боксу двух трансгендеров — Иман Хелиф и представительницу Китайского Тайбэя (Тайвань) Линь Юйтин. Директор по коммуникациям Марк Адамс заявил, что трансгендеры в данном случае являются женщинами.

Юйтин также завоевала олимпийское золото на турнире в весе до 57 кг.

На Играх в Париже боксёрша из Италии Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф. После 46 секундного поединка итальянка бросила шлем на пол, закричав: «Это несправедливо!».

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал допуск двух боксёрш-трансгендеров до Олимпийских игр. Он отметил, что они используют своё преимущество, приходя в женские виды спорта. По его словам, это совершенно несправедливо.