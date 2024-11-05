Мелитополь, 5 ноября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Российские военные помогли обеспечить ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), несмотря на попытку ВСУ помешать этому, сообщило 5 ноября Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Вооружённые силы РФ действовали совместно с бойцами Росгвардии.

«Вооружённые силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС)», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что накануне ротации украинские формирования обстреляли часть пути к объекту и повредили дорожное полотно. Для безопасности наблюдателей с 07:00 до 19:00 по местному времени (совпадает с мск) объявлялся режим прекращения огня, который все российские военные неукоснительно соблюдали.

Он действовал по всему маршруту движения специалистов МАГАТЭ от запланированного места перехода — разрушенного моста у населённого пункта Каменское в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что глава «Росатома» Алексей Лихачёв проинформировал президента России Владимира Путина об итогах визитов главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую и Запорожскую АЭС. При этом представитель Кремля добавил, что личных контактов у российского лидера и главы международного агентства не было.

8 октября Рафаэль Гросси заявил, что угрозы персоналу Запорожской АЭС, исходящие от Украины, неприемлемы и противоречат принципам безопасности, установленным Международным агентством по атомной энергии. Так он прокомментировал публичное заявление Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны, в котором не опровергается причастность ведомства к убийству сотрудника ЗАЭС.

Речь шла о взрыве, который прогремел утром 4 октября на бульваре Каштанова в Энергодаре. Под автомобилем, припаркованным у дома, сработало взрывное устройство. В результате случившегося погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС, бывший председатель городского Совета депутатов Андрей Короткий.