Энергодар, Запорожская область, 4 октября, 2024, 11:06 — ИА Регнум. В результате травм, полученных после срабатывания взрывного устройства в автомобиле, погиб сотрудник безопасности Запорожской АЭС. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба СК России.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По информации следователей, 4 октября под автомобиль сотрудника безопасности, припаркованное у дома на бульваре Каштанова в Энергодаре, заложили самодельное взрывное устройство.

«Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался в больнице», — уточняется в сообщении.

Следователи устанавливают причастных к совершению преступления лиц, для чего проводят необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября украинские боевики артиллерийским ударом уничтожили трансформатор на подстанции «Радуга» в Энергодаре. На Запорожской АЭС сообщили, что люди в результате обстрела не пострадали, однако объекты жизнеобеспечения города после удара находились под угрозой.

На следующий день, 30 сентября, присутствующим на ЗАЭС инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) показали последствия удара украинских формирований по подстанции «Радуга». В пресс-службе станции назвали обстрел очередным терактом со стороны Киева, направленным на дестабилизацию обстановки в Энергодаре.