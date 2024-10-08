Энергодар, Запорожская область, 8 октября, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Угрозы персоналу Запорожской атомной электростанции, исходящие со стороны Украины, неприемлемы и противоречат принципам безопасности, установленным Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил глава организации Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

В МАГАТЭ отметили, что приняли к сведению публичное заявление Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, в котором не опровергается причастность ведомства к недавнему убийству сотрудника ЗАЭС. Там же говорится об «угрозе возмездия» по отношению к другим лицам.

«Любые заявления, указывающие на дальнейшие ответные меры, которые потенциально затрагивают персонал Запорожской АЭС, были бы неприемлемы и противоречили бы принципам безопасности, установленным МАГАТЭ», — подчеркнул Гросси.

Как сообщало ИА Регнум, утром 4 октября под припаркованным у дома на бульваре Каштанова в Энергодаре автомобилем сработало взрывное устройство. В результате погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС, бывший председатель городского Совета депутатов Андрей Короткий. Взрыв раздался, когда он сел в машину.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых устройств. Экспертов МАГАТЭ проинформировали об инциденте.