Минск, 5 ноября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. У границы с Белоруссией украинская армия сосредоточила подразделения с бронетехникой из состава сил специальных операций и Национальной гвардии Украины. Об этом 5 ноября в интервью «Белорусской военной газете» заявил заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк.

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«В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии численностью около 15 тыс. человек», ― уточнил он.

Куприянюк добавил, что в приграничных с республикой областях выстроена и постоянно совершенствуется система оборонительных рубежей, районов и позиций. По его словам, подразделения и военная техника ВСУ находятся у самой государственной границы на постоянной основе.

По словам генерал-майора, против Белоруссии ведётся разведка всех видов. Для этого задействуют манёвренные группы радиоэлектронной разведки и беспилотники. Кроме того, отметил замначальника Генштаба, в отношении находящихся в приграничье сотрудников белорусских силовых ведомств систематически осуществляются провокационные и демонстративные действия.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона увеличила военное присутствие возле государственной границы в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда. При этом находящимся на границе подразделениям ВСУ поставили тяжёлое вооружение.

В конце июня начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил о непростой обстановке на границе Белоруссии с Украиной. По его словам, непонятная и ничем не обоснованная активность наблюдается вблизи южной границы республики в последние недели. В частности, начальник генштаба указал на возросшую активность украинской беспилотной авиации. Минск расценивает периодические полёты БПЛА вблизи государственной границы Белоруссии как провокации. Также он отметил минирование и наращивание инженерных заграждений вдоль госграницы со стороны Украины.

Государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович 9 сентября сообщил, что белорусская армия укрепляет оборону государственной границы с Украиной, чтобы исключить возможность внезапного нападения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 августа заявил, что украинские беспилотники постоянно нарушают белорусскую границу на юго-востоке страны. По его словам, собранные на Украине дроны могут пролетать по 3–5 тыс. км.

При этом белорусский лидер 4 октября подчеркнул, что Белоруссия будет делать всё возможное ради мирного сосуществования с Украиной. Он отметил, что Минск никогда не инициировал никакого противостояния с Киевом.