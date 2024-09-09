Минск, 9 сентября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Белорусская армия укрепляет оборону государственной границы с Украиной, чтобы исключить возможность внезапного нападения, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку нами усилена охрана и оборона государственной границы на юге Беларуси, в том числе путём отмобилизования и развёртывания дополнительных соединений и воинских частей Вооружённых сил, других войск и воинских формирований», — сказал он в интервью журналу «Национальная оборона».

По словам Вольфовича, указанные части заняли районы боевого предназначения. На данный момент белорусские военные проводят ряд мероприятий, чтобы укрепить оборону границы на случай внезапного нападения, в том числе с применением тяжёлой боевой техники.

Ранее секретарь Совета безопасности республики сообщил о том, что на государственной границе Белоруссии постоянно фиксируются провокации со стороны Украины и ряда стран Североатлантического альянса. По его словам, чаще всего провокации происходят со стороны Украины, Польши и стран Прибалтики.

Как передавало ИА Регнум, заместитель командующего ВВС и войсками противовоздушной обороны Белоруссии полковник Сергей Фролов проинформировал, что в ночь на 5 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты, нарушившие воздушное пространство республики.

По словам Александра Вольфовича, атака украинских БПЛА стала одним из наиболее резонансных примеров провокации. Он уточнил, что часть беспилотников сбита силами ПВО Белоруссии, а остальные цели были переданы на сопровождение России и успешно уничтожены российскими средствами ПВО.

10 августа глава министерства обороны республики Виктор Хренин сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации.