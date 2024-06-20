Минск, 20 июня, 2024, 14:08 — ИА Регнум. На границе Украины с Белоруссией фиксируется увеличение группировки ВСУ, в том числе спецподразделений Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом 20 июня заявили в Госпогранкомитете Белоруссии.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Отмечается, что группировка украинских военных увеличилась в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда. Киевский режим концентрирует различные подразделения, которые оснащены в том числе тяжёлым вооружением.

В ведомстве добавили, что пограничная служба Белоруссии на границе с Украиной несёт службу в усиленном режиме и совместно с Минобороны реагирует на изменение обстановки, увеличивая плотность прикрытия границы.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка у западных и южных границ республики накаляется.

По его словам, накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО у границ Белоруссии.

Также Лукашенко заявил о подготовке Западом вторжения в страну. Он сообщил, что идёт процесс формирования неких подразделений для участия в планируемом перевороте в Минске. По словам белорусского лидера, в страну забрасывают диверсантов, осуществляют попытки создавать ячейки для координации протестов, их финансируют и вооружают.

20 февраля Лукашенко заявил, что возле границ России и Белоруссии скопились порядка 32 тыс. военнослужащих сил НАТО. Он назвал ситуацию в регионе неспокойной. Минск ожидает, что альянс продолжит наращивать активность и проводить политику расширения.