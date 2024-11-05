Москва, 5 ноября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Антироссийская политика элит ряда стран Европы не отменяет добрых отношений России с людьми в этих государствах. Об этом 5 ноября на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России заявил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер указал на необходимость работать с гражданскими обществами и деятелями культуры в том числе тех государств, включая Европу, правящие элиты которых проводят открытую антироссийскую политику.

«Это не отменяет наших добрых отношений с людьми, которые живут в этих странах», ― подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что молодые одарённые русисты ― граждане других государств, которые преподают русский язык и литературу, продвигают русскую культуру, зачастую работают в весьма сложных условиях.

Как сообщало ИА Регнум, Путин ранее заявил, что Россия выступает за справедливые мировые отношения без санкций и ограничений. Он отметил, что РФ готова сотрудничать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права. Сотрудничество на основе взаимного уважения и обязательного учёта интересов друг друга приносит конкретные, осязаемые результаты, констатировал Путин.

Президент также указал на активное участие страны в международной жизни и конструктивность внешнеполитического курса, который учитывает и национальные интересы, и объективные мировые тенденции.

Глава государства в январе прошлого года заявил, что политические элиты стран Евросоюза часто обслуживают не интересы своих государств и своего народа.

При этом Путин подчеркнул, что отношение к России у простых людей за рубежом зачастую совсем не такое, как у политиков. По словам главы государства, у него сложились хорошие отношения «со многими простыми и не очень простыми австрийцами».