Москва, 25 января, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Отношение к России у простых людей за рубежом зачастую совсем не такое, как у политиков, рассказал 25 января президент страны Владимир Путин на встрече со студентами.

Kremlin.ru Владимир Путин

Президент рассказал, что у него сложились хорошие отношения «со многими простыми и не очень простыми австрийцами».

По его словам, эти люди относятся к России «очень доброжелательно и, несмотря ни на какие драматические события, которые в мире происходят, их мнения в отношении нашей страны не меняются». В этом отличие от отношения политических элит, в том числе европейских.

Что касается австрийцев, многие из них благодарны СССР за то, что Москва выступила в качестве гаранта конституции Австрийской Республики, гаранта её нейтрального статуса. «И в целом очень многие рядовые граждане Австрии это знают и благодарны России [как правопреемнику СССР] за эту позицию», — отметил Путин.