Москва, 25 января, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Политические элиты стран Евросоюза часто обслуживают не интересы своих государств и своего народа. Об этом 25 января в ходе встречи со студентами во время посещения кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы» заявил президент России Владимир Путин.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

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«Эти элиты часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран», ― пояснил глава государства.

При этом российский лидер подчеркнул, что переосмысление этого «всё равно происходит».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз превратился в младшего, зависимого партнёра США, однако в ЕС не хотят этого признавать. Она подчеркнула, что союз сам согласился с такой ролью, «ввязавшись, вопреки своим экономическим и политическим интересам, в противостояние с Россией».

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Дипломат указала на потребительское отношение Белого дома к ЕС. По её словам, «когда того требуют их цели, американцы не считаются ни с кем, и Евросоюз не исключение».

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