Москва, 5 ноября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Около 100 российских граждан, пожелавших вернуться на родину из Ливана, находятся на борту самолёта МЧС РФ, сообщает 5 ноября пресс-служба ведомства.

Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Глава МЧС Александр Куренков поручил эвакуировать россиян в соответствии с указанием президента Владимира Путина. За ними отправили тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76.

«Спецборт МЧС России с российскими гражданами, пожелавшими покинуть зону конфликта, вылетел из Бейрута в Москву», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября самолётом МЧС из Бейрута эвакуировали 60 российских граждан — дипломатических работников, служивших на территории Ливана, и их родных. Спасатели доставили ливанским жителям 33 тонны гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства и мобильные электростанции.

Израиль в сентябре активно начал наносить авиаудары по Ливану в рамках борьбы с шиитским движением «Хезболла», а в ночь на 1 октября ввёл войска в приграничные районы соседней страны. Путин в связи с этим поручил вывезти из страны российских граждан.