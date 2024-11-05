Вашингтон, 5 ноября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Актёры Голливуда постоянно сталкиваются с политическим давлением, ведь их принуждают публично поддерживать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис и голосовать за нее на выборах президента США под угрозой отказа в дальнейших съемках и контрактах. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

Jacquelyn Martin/AP/TASS Кандидат в президенты США Камала Харрис

«Знаменитостям звонит кто-то влиятельный в Голливуде, этот человек говорит: «Знаете, было бы очень здорово, если бы вы поддержали Камалу Харрис, хотя это ваше личное дело». Но если вы этого не сделаете, то, хоть вам об этом и не скажут, вам больше никогда не позвонят и не будет никаких фильмов и никаких концертов», — сказал он в интервью американскому телеведущему Джо Рогану.

Маск уточнил, что давление осуществляется не за счёт прямых угроз, а, напротив, в доброжелательной форме, однако, по мнению бизнесмена, в угрозах нет необходимости, ведь «актёры всё прекрасно понимают».

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября Маск заявил, что власти США отомстят ему, если на предстоящих выборах кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет. Так миллиардер ответил на комментарий одного из пользователей соцсети Х, который допустил, что правительство США может лишить гражданства основателя компаний Tesla и SpaceX. Такое право у властей появится, если выяснится, что Маск якобы указал «неверную информацию» при подаче миграционных документов.

19 октября Илон Маск предупредил, что в случае победы на президентских выборах Камалы Харрис Соединённые Штаты столкнутся с серьёзным ужесточением цензуры в СМИ. По его словам, ограничения будут вводиться под предлогом борьбы с недостоверной информацией.