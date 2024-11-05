Вашингтон, 5 ноября, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп допустил, что может потерпеть поражение на выборах, но отметил, что у него есть существенное преимущество перед конкуренткой Камалой Харрис. Политик заявил об этом в интервью американскому телеканалу ABC.

«Да, я думаю. Но у меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, да, что можно проиграть. Плохие вещи могут происходить, но будет интересно», — ответил экс-президент на вопрос журналиста о том, допускает ли он своё поражение.

Трамп уточнил, что победитель будет известен уже к ночи.

Как передавало ИА Регнум, в США уже начались президентские выборы. По традиции, установившейся с 1960 года, участок в коммуне Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир) начал работу первым, сразу после полуночи. Каждый кандидат получил по три голоса из шести.

3 ноября газета The New York Post опубликовала результаты социологического опроса, согласно которым Дональд Трамп сравнялся с Камалой Харрис в уровне поддержки избирателей. Оба кандидата заручились поддержкой 49% избирателей. Остальные 2% опрошенных заявили, что проголосуют за других политиков.

3 ноября также стало известно, что Камала Харрис досрочно проголосовала на президентских выборах в США. Сама политик уточнила, что её бюллетень направлен в Калифорнию, где она зарегистрирована.