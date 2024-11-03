Штат Мичиган, США, 3 ноября, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Демократической партии Камала Харрис досрочно проголосовала на выборах. Об этом она сообщила 3 ноября в беседе с журналистами в Детройте, штат Мичиган.

(сс) The White House

«Я только про заполнила свой бюллетень для голосования почте. Итак, я проголосовала», — приводит её слова телеканал CNN.

По словам Харрис, её бюллетень направлен в Калифорнию, где политик-демократ зарегистрирована.

Согласно последним данным лаборатории электоральных процессов университета Флориды (UFL), досрочно на президентских выборах в США проголосовали более 77 миллионов американцев, которых почти 42,2 миллиона лично пришли на избирательные участки. Наиболее активно досрочно голосовали жители Техаса (8,9 млн), Флориды (7,8 млн), Калифорнии (7,6 млн) и Северной Каролины (4,4 млн).

Выборы президента США состоятся 5 ноября. За пост главы государства поборются кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов Камала Харрис.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября телеканал NBC News опубликовал результаты своего заключительного опроса, согласно которому Харрис и Трампа поддерживают по 49% избирателей. Лишь 2% опрошенных заявили, что ещё не уверены в выборе. В рамках опроса, проведённого в период с 30 октября по 2 ноября, было опрошено 1000 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составила 3,1 процентного пункта.