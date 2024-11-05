Диксвилл-Нотч, США, 5 ноября, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис получили по три голоса избирателей из шести в первом открывшемся в стране участке в коммуне Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир), сообщает 5 ноября телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

По традиции, установившейся с 1960 года, участок в этом населённом пункте начинает работу первым. Пункт для голосования находится в отеле The Balsams.

Участок открылся сразу после полуночи. Отель ввёл такую норму в 1960 году для привлечения внимания клиентов и поддержки своего бизнеса.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября газета The New York Post опубликовала результаты социологического опроса, согласно которым Дональд Трамп сравнялся с Камалой Харрис в уровне поддержки избирателей. Оба кандидата заручились поддержкой 49% избирателей. Остальные 2% опрошенных заявили, что проголосуют за других политиков.

3 ноября также стало известно, что Камала Харрис досрочно проголосовала на президентских выборах в США. Сама политик уточнила, что её бюллетень направлен в Калифорнию, где она зарегистрирована.