Нью-Йорк, США, 4 ноября, 2024, 02:42 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава Белого дома Дональд Трамп сравнялся с кандидатом от Демократической партии и действующим вице-президентом США Камалой Харрис в уровне поддержки избирателей. Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на результаты соцопроса.

ИА Регнум Харрис, Трамп

Отмечается, что оба кандидата заручились поддержкой 49% избирателей. Остальные 2% респондентов заявили, что проголосуют за других кандидатов.

Помимо этого, опрос показал, что Харрис с преимуществом в 20% более популярна среди американцев в возрасте от 18 до 34 лет, в то время как Трампу с преимуществом в 14% предпочтение отдают избиратели старше 55 лет.

Как передавало ИА Регнум, аналогичные результаты показал опубликованный 3 ноября опрос телеканала NBC News, согласно которому Харрис и Трампа поддерживают по 49% избирателей. Лишь 2% опрошенных заявили, что ещё не уверены в выборе. В рамках опроса, проведённого в период с 30 октября по 2 ноября, было опрошено 1000 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составила 3,1 процентного пункта.

Согласно последним данным лаборатории электоральных процессов университета Флориды (UFL), досрочно на президентских выборах в США проголосовали более 77 миллионов американцев, которых почти 42,2 миллиона лично пришли на избирательные участки. Наиболее активно досрочно голосовали жители Техаса (8,9 млн), Флориды (7,8 млн), Калифорнии (7,6 млн) и Северной Каролины (4,4 млн).

Выборы президента США состоятся 5 ноября.