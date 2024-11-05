Токио, 5 ноября, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Пуск по меньшей мере семи баллистических ракет малой дальности осуществила КНДР. Такое заявление сделал 5 ноября глава министерства обороны Японии Гэн Накатани на брифинге.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

Как уточнил Накатани, пуск ракет осуществлён в северо-восточном направлении. Всего было выпущено как минимум семь ракет, высота их полёта составила около 100 километров, дальность полёта достигла около 400 километров. Все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

«Продолжающиеся пуски являются угрозой миру и стабильности не только Японии, но и региону и международному сообществу. Они нарушают положения резолюций Совета безопасности ООН и являются абсолютно неприемлемыми», — подчеркнул Накатани.

Глава минобороны Японии добавил, что правительство Японии направило КНДР решительный протест в связи со спутниками.

Ранее ИА Регнум сообщало, что береговая охрана Японии около 07:30 по времени Токио (01:30 мск) зафиксировала пуск предположительно баллистической ракеты со стороны КНДР. Ракета находилась в полёте около 20 минут.

Правительство Японии в ответ на возможный пуск ракеты КНДР создало штаб по сбору и анализу поступающей информации при кризисном центре в резиденции премьер-министра.

КНДР 31 октября испытала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19». В Пхеньяне отметили, что речь идёт о дополненной и окончательной версии.

Утром 31 октября стало известно, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. По данным властей Японии, она пролетела в течение 86 минут около 1000 км и упала в 200 км к западу от острова Окусири, возле Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны страны.

Генеральный секретарь правительства ЯпонииЁсимаса Хаяси рассказал, что Токио выразил протест Пхеньяну через дипломатические каналы в Пекине.