Токио, 31 октября, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Власти Японии выражают протест КНДР, которая, по мнению Токио, якобы стоит за запуском ракеты в сторону Японского моря, заявил на пресс-конференции 31 октября генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. Его слова приводит телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Ранее стало известно, что в направлении Японского моря была выпущена ракета, которая упала в 200 км к западу от острова Окусири, возле Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По словам Хаяси, протест был передан по дипломатическим каналам в Пекине. Сейчас Токио изучает вопрос, идёт ли речь о ракете нового типа или нет.

Генсек утверждает, что этот пуск способствует эскалации напряжённости в мире. Он также обвинил Пхеньян в том, что подобные испытания являются неприемлемыми и угрожают безопасности Японии.

Как сообщало ИА Регнум, японский министр обороны Гэн Накатани рассказал, что ракета, запущенная 31 октября в сторону Японского моря, пролетела 1000 км, достигнув высоты в 7000 км, и упала через через 86 минут после старта. Он подчеркнул, что высота и продолжительность полёта стали самыми большими за всё время пусков.