Сеул, 1 ноября, 2024, 00:43 — ИА Регнум. КНДР 31 октября испытала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19», сообщило 1 ноября информационное агентство Yonhap со ссылкой на СМИ Корейской Народно-Демократической Республики.

baobacgiang.com.vn Испытательный запуск МБР, КНДР

В Пхеньяне отметили, что речь идёт о дополненной и окончательной версии.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября стало известно, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. По данным властей Японии, она пролетела в течение 86 минут около 1000 км и упала в 200 км к западу от острова Окусири, возле Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны страны.

Японский министр обороны Гэн Накатани подчеркнул, что высота и продолжительность полёта стали самыми большими за всё время пусков. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси рассказал, что Токио выразил протест Пхеньяну через дипломатические каналы в Пекине.

Также появилась информация о том, что Южная Корея и США проведут военные учения в ответ на этот ракетный запуск. Позже КНДР подтвердила факт пуска ракеты. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын присутствовал при запуске и выступил с речью.