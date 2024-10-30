Сеул, 31 октября, 2024, 01:26 — ИА Регнум. КНДР запустила баллистическую ракету, сообщило 31 октября южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты

В ведомстве уточнили, что снаряд полетел на восток — в сторону Японского моря. Официальных сообщений от властей КНДР о каком-либо запуске пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября Пхеньян успешно испытал свою новую тактическую баллистическую ракету «Хвасонпхо-11да-4,5». Также республика провела пуски модернизированной стратегической крылатой ракеты.

До этого Береговая охрана Японии зафиксировала запуск ракеты КНДР 12 сентября. Она двигалась в сторону Японского моря.