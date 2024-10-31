Токио, 31 октября, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Ракета, которую утром 31 октября якобы запустила КНДР, относилась к классу межконтинентальных баллистических снарядов, она пролетела 1000 км и упала в Японском море через 86 минут после старта. Об этом журналистам заявил министр обороны Японии Гэн Накатани.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Японии

Он уточнил, что максимальная высота на которую поднималась эта ракета, составила 7000 км. Накатани подчеркнул, что высота и продолжительность полёта стали самыми большими за всё время пусков.

Министр также отметил, что место падения ракеты находится в 200 километрах к западу от острова Окусири возле Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии

Как сообщало ИА Регнум, изначально о запуске ракеты проинформировало информационное агентство Yonhap. Журналисты получили такую информацию от Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи. В Сеуле заявили, что речь идёт о ракете КНДР, однако Пхеньян не делал каких-либо заявлений о проведении ракетных испытаний или других запусках в сторону японского.

Агентство Kyodo в свою очередь ссылались на источники в правительстве Японии, которые не исключили, что речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете, запущенной по крутой траектории.