Токио, 5 ноября, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Пуск, по всей вероятности, баллистической ракеты провела КНДР. Об этом 5 ноября сообщила береговая охрана Японии, пишет агентство Yonhap.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

«По данным министерства обороны, Северная Корея провела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Суда призывают отслеживать последующую информацию и в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, а сообщать соответствующую информацию в береговую охрану», — уточняется в сообщении.

Объединённый комитет начальников штабов (JCS) отмечает, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Точных данных о возможном типе ракеты не поступало. Как заявили в береговой охране, ракета уже упала, она находилась в полете около 20 минут.

Ранее ИА Регнум сообщало, что КНДР 31 октября испытала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19». В Пхеньяне отметили, что речь идёт о дополненной и окончательной версии.

Утром 31 октября стало известно, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. По данным властей Японии, она пролетела в течение 86 минут около 1000 км и упала в 200 км к западу от острова Окусири, возле Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны страны.

Японский министр обороны Гэн Накатани подчеркнул, что высота и продолжительность полёта стали самыми большими за всё время пусков. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси рассказал, что Токио выразил протест Пхеньяну через дипломатические каналы в Пекине.