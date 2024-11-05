Вашингтон, 5 ноября, 2024, 03:59 — ИА Регнум. В Курскую область перебросили порядка 10 тыс. военнослужащих КНДР. Об этом 4 ноября заявил в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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«Мы теперь считаем, что 10 тыс. военнослужащих добрались до Курска и могут вступить в боевые действия в ближайшие дни», — уточнил он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства предположил, что военные КНДР, вероятно, вступят в боевые действия против ВСУ. Если это произойдет, они станут законными военными целями, подчеркнул Миллер.

При этом руководитель пресс-службы Госдепа не привёл ни каких доказательств своих слов.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер не смог подтвердить сообщения о том, что военных из КНДР якобы принимают участие в боевых действиях на Украине. Информация изучается, но пока Пентагон не располагает подтверждением задействования бойцов КНДР.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 14 октября заявил, что КНДР будто бы фактически включается в конфликт на Украине и поддерживает в нём Россию. Представитель Корейской Народно-Демократической Республики при ООН отверг обвинения Сеула и Киева в том, что Пхеньян якобы отправил свои войска для участия в спецоперации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что Запад может готовиться к отправке своих войск на Украину и для оправдания своих действий целенаправленно распространяют слухи о якобы присутствии в зоне СВО военнослужащих из КНДР.