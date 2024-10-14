Киев, 14 октября, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) фактически включается в конфликт на Украине и поддерживает в нём Россию, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября.

Global Look Press/IMAGO/Stefan Zeitz

«Провел заседание Ставки. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок — Службы внешней разведки и ГУР — о намерениях россиян на осень — зиму. Все довольно подробно. Фактически включение в [конфликт] Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание [конфликта]», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня во время визита в Пхеньян президент России Владимир Путин отмечал, что в использовании военных из КНДР в ходе спецоперации на Украине нет никакой необходимости.

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября заявил, что КНДР якобы может направить своих военных на Украину для поддержки России. Такую вероятность он не исключил, напомнив о взаимном договоре, подписанном Россией и Северной Кореей, который, по его словам, похож на военный союз. В ответ 10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные заявления похожи на информационную утку.