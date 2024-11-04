Вашингтон, 5 ноября, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Министерство обороны США не может подтвердить сообщения средств массовой информации о том, что военных из КНДР якобы уже задействовали в боевых действиях на Украине. Об этом 4 ноября заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

ИА REGNUM Пентагон

«Мы ознакомились с сообщениями в прессе о предполагаемых боевых операциях. Мы изучаем их, но на данный момент не можем подтвердить эти сообщения», — ответил он.

Пока Пентагон не располагает подтверждением задействования бойцов КНДР на Украине, добавил Райдер.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября глава Пентагона Ллойд Остин утверждал, что участниками конфликта, помимо России и Украины, могут стать другие страны. Он признал, что США не могут никак повлиять на КНДР в случае, если Пхеньян захочет отправить своих военных в зону украинского конфликта.

Глава минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября заявил, что Северная Корея якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. Он напомнил о взаимном договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на военный союз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления южнокорейской стороны похожими на информационную утку.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что в использовании войск КНДР в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.