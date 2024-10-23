Казань, 23 октября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) может использовать вбросы об отправке в Россию военных из КНДР в качестве предлога, чтобы ввести свои войска на Украину. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту «Би-би-си» Стиву Розенбергу.

ИА Регнум

По словам белорусского лидера, утверждения о переброске северокорейских военных стало бы эскалацией конфликта, на что президент РФ Владимир Путин никогда бы не пошёл.

«Никогда Путин не пойдёт на то, чтобы кого-то уговаривать, чтобы вооруженные силы какой-то страны ввязывались в СВО и в конфликт в Украине, особенно, как говорят военные, «на передке», на линии соприкосновения», — отметил Лукашенко.

При этом, отметил он, НАТО могло бы воспользоваться данной информацией в качестве предлога для ввода войск на Украину.

«Значит, натовские войска были бы введены в Украину. Возможен такой вариант? Возможен. Путин и этот вариант просчитывает — надо ему это или нет», — отметил президент Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. На фоне своих заявлений он напомнил о взаимном договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на союз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 октября назвал такие заявления южнокорейской стороны похожими на информационную утку. Президент России Владимир Путин отмечал, что в использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.

22 октября представитель КНДР при ООН отверг обвинения Сеула и Киева в том, что Пхеньян якобы отправил свои войска для участия в конфликте на Украине.