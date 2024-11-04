Белград, 5 ноября, 2024, 02:39 — ИА Регнум. В случае избрания президентом США Дональд Трамп может предложить России и Украине перемирие на период рождественских праздников. Соответствующее предположение 4 ноября в эфире Happy TV озвучил президент Сербии Александр Вучич.

Predsednik.rs Президент Сербии Александр Вучич

«Предполагаю, у меня нет доказательств, но предчувствую, что его предложением будет некая разновидность рождественского перемирия… от 23 декабря до 8 января, около 15 дней и это был бы огромный успех. Вопрос, согласятся ли россияне на это», — допустил Вучич.

По мнению сербского лидера, Трампу стратегически важно попытаться постепенно привлекать россиян через перемирие и другие отношения, чтобы они не оставались в полном одиночестве с КНР.

Также Вучич признал, что украинцы не могут обходиться без помощи США, а российские войска имеют как тактическую, так и стратегическую инициативу на всех участках фронта.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Вучич называл два сценария Запада в конфликте с Россией на Украине. По его словам, либо Запад пойдет в сторону полной конфронтации, либо с помощью США и Китая будет установлено некое перемирие, что будет означать огромное облегчение для мира. При этом от прямого конфликта РФ и Запада не выиграет никто, в любом случае он затронет даже маленькую Сербию, заявил Вучич.

России нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время, подчёркивал 18 октября президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал заинтересованность России в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, но определять сроки — сложная и контрпродуктивная вещь. Украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, которые нельзя назвать переговорами, добавил Путин.