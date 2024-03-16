Белград, 16 марта, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Прямую конфронтацию с Россией или путь перемирия может выбрать Запад в ситуации украинского конфликта, заявил президент Сербии Александр Вучич в опубликованном 15 марта интервью телеканалу B92.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть два сценария. Либо Запад пойдет в сторону полного конфликта с Россией, либо с помощью США и Китая будет установлено некое перемирие, что будет означать огромное облегчение для мира», — сказал Вучич.

По словам сербского лидера, от прямого конфликта России и Запада не выиграет никто. В любом случае он затронет даже маленькую Сербию.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта Вучич заявил, что сложившаяся ситуация указывает на возможную отправку военных стран НАТО на Украину. По его словам, прежде многие не верили в поставку Киеву западных танков и самолётов, но это произошло.

В России не раз заявляли о готовности к переговорам для урегулирования украинского конфликта, но киевский режим запретил их на законодательном уровне. В Кремле подчёркивали, что предпосылки для перехода ситуации в мирное русло отсутствуют, Россия нацелена на достижение целей спецоперации, что на данный момент возможно только военным путём.

Так, 11 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин не раз предлагал путь диалога. Военное решение проблемы на Украине стало крайней мерой после того, как с Россией отказались обсуждать вопросы, касающиеся её законных озабоченностей.