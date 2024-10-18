Москва, 18 октября, 2024, 19:26 — ИА Регнум. России нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со СМИ стран БРИКС.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира», — сказал он.

Путин добавил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, которые нельзя назвать переговорами.

Глава государства подчеркнул заинтересованность России в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, но определять сроки — сложная и контрпродуктивная вещь.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что Россия согласна вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, но только на базе стамбульских соглашений. Он напомнил, что результатом переговоров в Стамбуле стал документ, под которым глава украинской делегации поставил подпись.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 6 сентября, что специальная военная операция завершится тогда, когда Россия добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность и предсказуемость для будущих поколений.

5 сентября Песков заявил, что Россия хотела бы достичь своих целей на Украине мирными способами, однако ни Киев, ни Запад к переговорам не готовы.