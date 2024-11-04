Варшава, 4 ноября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Призывая Польшу сбивать российские ракеты над территорией Украины, глава киевского режима Владимир Зеленский тем самым пытается втянуть Варшаву в конфликт с Россией, заявил 4 ноября вице-премьер, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

Press Service Of The President Of Ukraine

В эфире Radio Zet он напомнил, что Киев многим обязан Варшаве, в том числе в сфере военных и гуманитарных поставок, и отметил, что в такой ситуации Зеленский должен говорить спасибо, а не выступать с новыми требованиями.

«Зеленский хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной. А это значит, что он хочет, чтобы Польша вступила в войну с Россией. Зеленский в своих заявлениях хочет втянуть Польшу в войну с Россией. Я не согласен с такими заявлениями», — сказал Гавковский.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал долгом польских властей уничтожение ракет над Украиной. Он отмечал, что Варшаве необходимо обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на угрозу того, что перехват российских ракет может втянуть НАТО в прямой военный конфликт с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это высказывание, подчеркнула, что власти Польши разжигают украинский конфликт, поскольку хотят видеть западные территории Украины в составе своего государства.

31 октября Зеленский рассказал, что ранее договорился с НАТО о схеме, по которой Польша передаст Киеву советские истребители МиГ-29, а альянс компенсирует их Варшаве, однако позднее польские власти отказали в передаче самолётов. Также глава киевского режима сказал, что Запад неохотно выделяет Украине военную помощь, если не видит результатов на земле.

Возможности Варшавы в поставках ВСУ боевой авиации ограничены, заявил в ответ Сикорский. В качестве пояснения он назвал Польшу «прифронтовым государством» и отметил, что Варшава считает приоритетом обороноспособность собственной страны.