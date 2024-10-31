Киев, 31 октября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Запад неохотно выделяет Украине военную помощь, если не видит результатов на земле. Об этом 31 октября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с руководителями территориальных общин и районов Закарпатской области.

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

По его словам, сложно брать большие объёмы оружия у партнёров и ожидать, что они будут «крепко поддерживать».

«Потому что в любом случае люди хотят видеть действительно крепкую армию <…> тогда вас поддерживают. И это факт. Самое главное — это результат», — сказал Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября Зеленский заявил, что Украина получила лишь 10% от всей помощи США, которая предназначалась ей в рамках принятого в 2024 году пакета. Также он отметил, что очень много сил и средств уходит на решение логистических вопросов и обеспечение работы государственных органов.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.