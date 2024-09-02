Москва, 2 сентября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Польша разжигает конфликт на Украине, поскольку видит её западные территории в своём составе. Об этом 2 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее Сикорский заявил, что власти Польши должны сбивать российские ракеты над территорией Украины.

«Польским идеологам нужна Западная Украина. Они не видят эту землю иначе, чем своей. Поэтому и разжигают конфликт, усугубляя страдания людей», — приводит слова Захаровой RTVI.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа вице-премьер и глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страны НАТО скептически относятся к идее главы киевского режима Владимира Зеленского о сбивании российских ракет над контролируемой Киевом территорией.

Зеленский 27 августа прокомментировал решение властей Польши не сбивать российские ракеты над Украиной. По его утверждению, такое решение связано с отсутствием поддержки этой идеи со стороны других стран НАТО.

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин 19 августа отметил, что Москва даст адекватный ответ, если Варшава решит сбить российские ракеты над Украиной. Дипломат добавил, что прямое участие стран Запада в конфликте на Украине может способствовать эскалации международной напряжённости.