Варшава, 1 ноября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Возможности Польши в поставках Вооружённым силам Украины (ВСУ) боевой авиации ограничены. Об этом 1 ноября заявил глава МИД страны Радослав Сикорский журналистам на пресс-конференции.

Сергей Корсун ИА Регнум

«У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжёлой техники, включая самолёты, однако мы также являемся прифронтовым государством», — сказал он.

Сикорский добавил, что Польше якобы «угрожает Россия», из-за чего Варшава считает приоритетом собственные вооружённые силы и их обороноспособность.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что договорился с НАТО о схеме, по которой Польша передаст Киеву советские истребители МиГ-29, а альянс компенсирует их Варшаве, однако польские власти отказали в передаче самолётов.

Также Зеленский заявил, что Запад неохотно выделяет Украине военную помощь, если не видит результатов на земле. По его словам, сложно брать большие объёмы оружия у партнёров и ожидать, что они будут «крепко поддерживать».

Президент Польши Анджей Дуда 29 октября заявил, что Киев перестал прислушиваться к Варшаве и считать её одним из ключевых партнёров в конфликте с Россией, когда Польша сократила объёмы военной помощи для Украины.

2 октября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Украину в неблагодарности за оказанную военную помощь. По его словам, Варшава первой начала передавать оружие Киеву после начала Россией специальной военной операции.