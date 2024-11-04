Москва, 4 ноября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в российских школах и детских садах в связи с информацией о случаях заражения вирусом Коксаки, сообщили 4 ноября в пресс-службе ведомства.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Ранее в СМИ появились сведения о том, что жители ряда регионов России, в том числе Москвы, пожаловались на появление у детей симптомов, схожих с вирусом Коксаки, о котором люди узнали из новостей.

«В связи с появившейся информацией о том, что в некоторых регионах России фиксируются случаи заболевания, вызванные вирусом Коксаки, Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах, которые в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами являются обязательными в период сезонного подъема заболеваемости», — отметили представители этой федеральной службы.

В Роспотребнадзоре напомнили, что детей в рамках утренних фильтров проверяют на наличие признаков инфекции, таких как повышенная температура, кашель и насморк, а также других симптомов.

Как сообщило ИА Регнум, 2 ноября стало известно о массовом заражении российских туристов неизвестным вирусом в одном из турецких отелей. Согласно некоторым предположениям, речь может идти о вирусе Коксаки. После этого администрация отеля Sirene Belek Golf & Wellness в турецком Белеке заявила, что данные о якобы имевшей место вспышке неизвестного заболевания не соответствуют действительности.

Роспотребнадзор в свою очередь отправил запрос в минздрав Турции с просьбой предоставить информацию о возможных фактах заражения. Ведомство также взяло на контроль сообщения о массовых жалобах на неизвестное заболевание.

Коксаки входит в группу энтеровирусов, являющихся одной из причин развития менингита. Как правило, заразиться им можно через бытовые предметы, воду и загрязненные продукты. Пациенты, заразившиеся вирусом Коксаки, жалуются на жар. Кроме того, у заболевших возможны рвота, диарея, а также сыпь на теле.