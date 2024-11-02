Белек, Турция, 2 ноября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Администрация пятизвёздочного отеля Sirene Belek Golf & Wellness в районе Белек турецкой провинции Анталья опровергла сообщения о якобы имевшей место вспышке неизвестного заболевания среди российских туристов. Об этом 2 ноября сообщило агентство ТАСС.

Xinhua/Global Look Press

«Никаких случаев заболеваний у нас не было и нет. Информация, которая распространяется на этот счет, не соответствует действительности», — заявили ТАСС в отеле.

Как передавало ИА Регнум, ранее 2 ноября в Сети распространились сообщения о массовом заражении российских туристов неизвестным вирусом в одном из турецких отелей. Высказывались предположения, что это мог быть вирус Коксаки. Утверждалось, что инфицированные обращались за медицинской помощью с высокой температурой, державшейся более пяти дней.

В сентябре известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что во время поездок за рубеж туристам следует мыть овощи и фрукты кипятком, избегать льда в напитках и соуса в ресторанах, а также не приближаться к пресным водоёмам, поскольку всё это может привести к заражению смертельно опасными инфекциями.

Ранее врач-терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с ИА Регнум рассказал о рисках заразиться в водоёмах церкариозом, который также называют «зудом купальщика». Его вызывает паразит церкария, обычно обитающий в озёрах со стоячей водой. В местах, где его обнаружили, купание должно быть запрещено.