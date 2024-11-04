Россияне прочитали новости и списывают симптомы болезни на новый вирус
«Вирус Коксаки» добрался до школ и детских садов Москвы, а также других регионов
Москва, 4 ноября, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Жители ряда регионов России, в том числе Москвы, пожаловались на появление у детей симптомов, схожих вирусом Коксаки, о котором они узнали из новостей. Об этом встревоженные родители сообщили журналистам.
Информацию распространил портал Life.ru. По данным СМИ, помимо российской столицы, такие случаи заражения были выявлены во Владимирской области и Краснодарском крае.
Родители детей выдвинули версию о том, что инфекцию могли завести туристы, вернувшиеся из Турции. Одна из жительниц Владимира утверждает, что в группу в детском саду привели ребёнка с вирусом.
Вследствие это инфекцию якобы подхватили более 20 детей в возрасте трёх лет. У заболевших появились язвы во рту и сыпь на теле. При этом по словам родителей, медики будто бы подтвердили, что речь идёт о вирусе Коксаки, но написали в справках, что у детей острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).
Жительница Новороссийска в свою очередь сообщила, что у её племянника тоже появились симптомы вируса, которым ребёнок мог заразиться на соревнованиях по смешанным единоборствам (MMA).
Детей с похожими признаками заболевания выявили в Москве. Одна из матерей рассказала, что у её ребёнка высокая температура и сыпь, которая не уходит в течение четырех дней.