Москва, 4 ноября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли свыше 350 бойцов и четыре танка в ходе боевых действий в Курской области, сообщает 4 ноября Минобороны России в Telegram-канале.

Ashley Chan/Global Look Press

Кроме того, уничтожены четыре американских БМП Bradley, бронетранспортёр и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномёта, зенитный ракетный комплекс «Оса», 23 автомобиля и одна единица инженерной техники.

В ведомстве уточнили, что подразделения российской группировки войск «Север», продолжая наступательные действия, нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово. Военные ВС РФ отразили две контратаки противника в направлении Новоивановки и сорвали атаки в направлении Леонидово и Плёхово. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в результате потеряли до 30 бойцов и два автомобиля.

Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Казачая Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово и Черкасское Поречное.

С момента вторжения в курское приграничье ВСУ потеряли более 29 , 6 тыс. военных, 184 танка, 106 боевых машин пехоты и 107 бронетранспортёров, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин сообщил 25 октября, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и сейчас сжимают его.

Ранее он назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.