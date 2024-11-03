Москва, 3 ноября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Условие, названное главой офиса президента Украины Андреем Ермаком для завершения конфликта с Россией, никогда не будет выполнено. Об этом 3 ноября заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Globallookpress

Ранее Ермак заявил, что Украина настаивает на «безоговорочном выводе» подразделений Вооружённых сил России с территории для завершения боевых действий.

«Мы понимаем, что этого не будет никогда. Как минимум четыре области, которые Ермак считает украинскими, провели референдум и приняты в состав Российской Федерации», — процитировала депутата Lenta.ru.

По его словам, их принадлежность к России не обсуждается, следовательно, условие киевского режима никогда не будет выполнено.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября Чепа назвал неизбежной уступку территорий Украины в конфликте с Россией. На Западе обеспокоены эскалацией противостояния двух государств, поэтому предлагают киевскому режиму отказаться от возвращения территорий. Украинские власти же в ответ требуют членства в НАТО, что противоречит вопросам безопасности России, отметил парламентарий.

16 октября глава киевского режима Владимир Зеленский представил свой «план победы» Украины, в который не стал включать территориальные уступки. Зеленский заявил, что план не является попыткой торговать территорией или суверенитетом страны. Также он не предполагает заморозку конфликта, добавил политик.

Президент России Владимир Путин в июне назвал условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик. При этом Путин исключил вывод российских войск с Украины в качестве условия начала переговоров.